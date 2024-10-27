الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صادرات الصين تحقق أسرع وتيرة نمو خلال أغسطس

%8.7 نمو الصادرات الصينية للأسواق العالمية خلال أغسطس (الاتحاد)
28 أكتوبر 2024 00:51

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
قرقاش: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى التزام جديد بالسلام

حققت الصادرات الصينية في شهر أغسطس الماضي، أسرع وتيرة نمو لها منذ ما يزيد على عام ونصف، حيث بدأت شركات التصنيع في التسابق لتصدير أكبر قدر من منتجاتها قبيل رسوم الصادر، التي تخطط مجموعة من شركاء الصين التجاريين لفرضها، بينما تراجعت معدلات الواردات في ظل ضعف الطلب المحلي.  وتشير البيانات التجارية، للتحديات التي تواجه بكين، في الوقت الذي يبذل فيه صانعو القرار، جهوداً كبيرة للنهوض بالنمو العام، دون الاعتماد على الصادرات، خاصة في ظل الإحجام المحلي عن الإنفاق.  واجه الاقتصاد الصيني، صعوبة في تحقيق الانتعاش في السنة الماضية، نظراً للتداعيات الناجمة عن معاناة القطاع العقاري، بالإضافة إلى بطء نمو الصادرات وتراجع أسعار السلع المُصنعة، في أدنى معدل لها منذ 14 شهراً، ما دفع المنتجين لخفض أسعارها، بُغية جذب المشترين، بحسب وكالة رويترز. 
وارتفعت صادرات الصين في أغسطس الماضي، بنحو 8.7%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2023، وبزيادة عن شهر يوليو عند 7.0%، وذلك في أسرع وتيرة نمو لها منذ، 18 شهراً، مع توقعات باستمرارها على ذات المنوال خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب وول ستريت جورنال.
كما ارتفع الفائض التجاري الصيني، ليناهز 91.02 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع 84.65 مليار دولار في شهر يوليو. وزاد فائض الصين التجاري، مع شريكتها أميركا، من 30.48 مليار دولار في شهر يوليو، لنحو 33.81 مليار دولار في أغسطس. وتمكنت الصين، من تحقيق هذا النمو في صادراتها، على الرغم من الحظر التجاري المتصاعد على منتجاتها، حيث زاد الاتحاد الأوروبي، من رسومه المفروضة على السيارات الكهربائية في شهر يوليو الماضي. وأعلنت كل من أميركا وكندا، عن زيادة كبيرة في رسوم المنتجات الصينية والسيارات الكهربائية.  وارتفعت صادرات الصين لأميركا، ثاني أكبر شريك تجاري لها، بنسبة سنوية قدرها 13.4% في شهر أغسطس، بزيادة عن شهر يوليو عند 8%. أما صادراتها لدول اتحاد جنوب شرق آسيا، الشريك التجاري الأول والأكبر، والاتحاد الأوروبي.
ضعف الطلب
شجعت قوة نمو صادرات الصين، المسؤولين الصينيين، لعدم القيام بالمزيد من التدابير، لمعالجة ضعف الطلب المحلي. 
لكن ربما يتبادر للذهن، ما إذا كان في مقدرة هذه الصادرات الاستمرار بنفس القوة، في ظل ضعف الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات التجارية التي تواجهها الصين.

التجارة
التجارة الصينية
وول ستريت جورنال
الصناعة
الصين
الإمارات
التصدير
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يضرب جنوبي تركيا
28 أكتوبر 2024
فلسطيني يجلس حول النار مع أطفاله على أنقاض منزلهم في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كافة سكان شمال غزة معرضون إلى خطر الموت
28 أكتوبر 2024
كامالا هاريس وميشيل أوباما معاً في ميشيغان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في نيويورك وهاريس «من حي إلى حي» في بنسلفانيا
28 أكتوبر 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السيسي يقترح هدنة يومين مقابل تبادل رهائن وأسرى
28 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©