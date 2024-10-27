الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

19.6 تريليون يوان قيمة الصناديق الخاصة الصينية

19.6 تريليون يوان قيمة الصناديق الخاصة الصينية
28 أكتوبر 2024 00:51

بكين (وام)

أخبار ذات صلة
صادرات الصين تحقق أسرع وتيرة نمو خلال أغسطس
تشنج تقبض على «بان باسيفيك»

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن قيمة الأموال المقدمة من الصناديق الخاصة الصينية بلغت 19.64 تريليون يوان «حوالي 2.76 تريليون دولار أميركي» حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وقالت البيانات، إن صناديق استثمار الأسهم التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10.89 تريليون يوان، كانت أكبر فئة بين الصناديق الخاصة، تليها صناديق استثمار الأوراق المالية وصناديق رأس المال الاستثماري. وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 147 ألفاً و566 صندوقاً.
وتأسست الجمعية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.

الصين
الأصولية
الدولار الأميركي
الأسهم
الاستثمار
الأوراق المالية
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يضرب جنوبي تركيا
28 أكتوبر 2024
فلسطيني يجلس حول النار مع أطفاله على أنقاض منزلهم في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كافة سكان شمال غزة معرضون إلى خطر الموت
28 أكتوبر 2024
كامالا هاريس وميشيل أوباما معاً في ميشيغان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في نيويورك وهاريس «من حي إلى حي» في بنسلفانيا
28 أكتوبر 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السيسي يقترح هدنة يومين مقابل تبادل رهائن وأسرى
28 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©