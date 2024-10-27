19.6 تريليون يوان قيمة الصناديق الخاصة الصينية

بكين (وام)

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن قيمة الأموال المقدمة من الصناديق الخاصة الصينية بلغت 19.64 تريليون يوان «حوالي 2.76 تريليون دولار أميركي» حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت البيانات، إن صناديق استثمار الأسهم التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10.89 تريليون يوان، كانت أكبر فئة بين الصناديق الخاصة، تليها صناديق استثمار الأوراق المالية وصناديق رأس المال الاستثماري. وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 147 ألفاً و566 صندوقاً.

وتأسست الجمعية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.