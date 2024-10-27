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اقتصاد

1.2 مليار يورو صافي أرباح «إيني» الإيطالية

1.2 مليار يورو صافي أرباح «إيني» الإيطالية
28 أكتوبر 2024 00:51

روما (وام)

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أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، تسجيل صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار يورو، خلال الربع الثالث من العام الحالي.
 وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن صافي الربح المعدل لمجموعة إيني بلغ 1.2 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يفوق توقعات المحللين؛ إذ جاءت الأرباح التشغيلية المعدلة أفضل من التوقعات، لتسجل 3.4 مليار يورو، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج (3.2 مليار يورو) والغاز (0.2 مليار يورو). وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، إن النتائج مكنت المجموعة من زيادة عمليات إعادة الشراء إلى ملياري يورو. وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم مكافآت تنافسية لمساهمينا، وبناءً على النتائج المحققة والتقدم الإستراتيجي، فإننا نعلن زيادة أخرى في خطة إعادة الشراء لعام 2024 لتصل إلى ملياري يورو».

إيني
إيطاليا
روما
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