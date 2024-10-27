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اقتصاد

7 ملايين مسافر عبر بوابات السفر الذكي بـ«زايد الدولي»

7 ملايين مسافر عبر بوابات السفر الذكي بـ«زايد الدولي»
28 أكتوبر 2024 00:51

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تطبق مطارات أبوظبي الأنظمة البيومترية عبر جميع نقاط الاتصال التسع في مطار زايد الدولي بشكل شامل بحلول العام المقبل، فيما سجلت بوابات السفر الذكي بالمطار مرور 7 ملايين مسافر حتى الآن، بحسب عبدالواحد علي أميري، نائب الرئيس الأول لعمليات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الأعمال بـ«مطارات أبوظبي».
قال أميري لـ«الاتحاد»، إن مشروع السفر الذكي في مطار زايد الدولي أتاح الاستفادة من قاعدة بيانات «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، للتحقق من هوية المسافرين بسلاسة تامة دون الحاجة لأي إجراءات تسجيل مسبقة. 
وأضاف أن مشروع السفر الذكي في مطار زايد الدولي يلغي الحاجة إلى إبراز وثائق السفر أو التواصل المباشر مع موظفي المطار، مؤكداً أن النظام المبتكر خلق تجربة مريحة للمسافرين من لحظة وصولهم للمطار وحتى صعودهم إلى الطائرة.
وحول الخدمات الذكية المتعلقة بالسفر الذكي، أوضح الأميري أن الخدمات تشمل التسجيل الآلي للمسافرين والخدمة الذاتية لتسهيل صعود الأمتعة، فضلاً عن مسح بصمة الوجه من خلال البوابات الإلكترونية وبوابات الصعود للطائرات.
وفيما يتعلق بدور قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أكد الأميري أنها توفر قاعدة بيانات بيومترية آمنة، وتتيح التحقق السريع من هوية المسافر، إضافة إلى تعزيز الأمن والكفاءة في مطار زايد الدولي.
وبين الأميري أن مشروع السفر الذكي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين وتقليل أوقات الانتظار، إضافة إلى تحسين كفاءة الموظفين، وتعزيز الأمن من خلال التخفيف من مخاطر المستندات الاحتيالية.
وقال: «حتى الآن تم بنجاح مرور 7 ملايين مسافر من خلال بوابات السفر الذكي الخاصة بمطار زايد الدولي». 
وبالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» أنجزت، مطارات أبوظبي بنجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تفعيل الأنظمة البيومرية في نقاط التدقيق الرئيسية لمسافري «الاتحاد للطيران» في مطار زايد الدولي، وستشهد المرحلة الثانية توسعاً يشمل خمس شركات طيران إضافية وبوابات إلكترونية جديدة، وجميع بوابات الصعود للطائرات، أما المرحلة الثالثة فستغطي جميع شركات الطيران ونقاط التفتيش وصالات الاتحاد للطيران ومنافذ البيع بالتجزئة في المنطقة الحرة. وقال: «بحلول العام المقبل سوف تسجل مطارات أبوظبي نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم السفر من خلال تطبيق شامل للأنظمة البيومترية عبر جميع نقاط الاتصال التسع في مطار زايد الدولي».
وتضم نقاط الاتصال والتلامس البيومترية التسع الصالة والمحال التجارية والبوابات الإلكترونية ومكاتب الهجرة والجوازات والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة ومكاتب إجراءات السفر والنقل والتسجيل قبل السفر وبوابات الصعود للطائرة.
يُذكر أن «مطارات أبوظبي» تعاونت مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» خلال يوليو الماضي، لإطلاق مشروع البصمة الحيوية (السفر الذكي) القائم على المقاييس البيومترية في «مطار زايد الدولي».
ويعتمد هذا المشروع المبتكَر، الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم، على قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتفعيل نظام التحقُّق من هُوية المسافرين بالبصمة الحيوية آلياً من دون الحاجة إلى إتمام أيِّ إجراءات تسجيل قبل السفر من مطار زايد الدولي.
معايير السلامة
تهدف «مطارات أبوظبي»، من مشروع السفر الذكي في مطار زايد الدولي، إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المرافق التابعة لمطار زايد الدولي، والارتقاء بتجربة المسافرين.
وبحسب بيانات مطارات أبوظبي، بلغ عدد المسافرين عبر مطاراتها نحو 13.98 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 33.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، منهم 13.72 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي، بنموٍّ نسبته 33.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

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