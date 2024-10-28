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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

أسعار الذهب
28 أكتوبر 2024 07:21

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمئة تقريبا.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولار للأوقية.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.57 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.23 بالمئة إلى 1025.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1190.97 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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