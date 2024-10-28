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مجموعة أماني "TVR" تفتتح معرضها السادس والثلاثين في أبوظبي

مجموعة أماني "TVR" تفتتح معرضها السادس والثلاثين في أبوظبي
28 أكتوبر 2024 12:56

أعلنت مجموعة أماني TVR عن افتتاح معرضها السادس والثلاثين في دول مجلس التعاون الخليجي والمعرض الثاني عشر في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة مصفح M10، أبوظبي يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

ودعت المجموعة إلى زيارة المعرض للحصول على مجموعة واسعة من قطع غيار السيارات الأصلية اليابانية والكورية وكذلك قطع الغيار البديلة التي تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من موديلات السيارات.


وتعد الشركة موردًا موثوقًا لقطع الغيار الأصلية وكذلك قطع الغيار البديلة اليابانية والكورية في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 45 عامًا.



وتقدم شركة أماني مجموعة واسعة من قطع الغيار لجميع الطرازات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، ميتسوبيشي، هوندا، إيسوزو، سوزوكي، هيونداي، وكيا.


وبدأت الشركة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 1978 في مجال البيع بالتجزئة والجملة وبيع قطع غيار السيارات بالجملة،حيث تخدم أكثر من 15000 مرآب/مركز خدمة، وأكثر من 750 عميل موزع في منطقة الشرق الأوسط.


بصفتها شركة حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 من BUREAU VERITAS، فإن قوتها القصوى تتمثل في النطاق الواسع والتوافر الجاهز لمجموعة كاملة من قطع الغيار للسيارات في علامات تجارية متعددة وبأسعار معقولة.

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ويمكنهم توفير ماركات ما بعدالبيع عالية الجودة وماركات OEM وقطع غيار أصلية حيث لديهم وكالة معتمدة لتويوتا ولكزس ونيسان وإنفينيتي وميتسوبيشيوإيسوزو ومازدا وهوندا وهيونداي وكيا وسوزوكي.



 

للتواصل معنا: 025587400


 البريد الإلكتروني: sales.am@alamani.com


 الرقم المجاني: خدمة الأعمال واتساب: 800 Parts (72787).



 

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