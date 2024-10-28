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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم تراجع الين الياباني

ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم تراجع الين الياباني
28 أكتوبر 2024 14:28


طوكيو(أ ب)
ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تراجع الين وسط حالة من عدم اليقين السياسي، بعدما خسر الحزب الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع.
وفي تداول العملات، ارتفع الدولار الأميركي ليصل إلى 153.40 ين ياباني من 152.24 ين، حيث كان يتداول عند مستويات 140 يناً، خلال الشهر الماضي. وتراجع سعر اليورو من 1.0803 دولار ليصل إلى 1.0794 دولار.
ويشكل ضعف الين فائدة للشركات المصدرة العملاقة في اليابان مثل، شركة تويوتا موتور كورب، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.2% في تعاملات بورصة طوكيو. كما ارتفع سهم نينتندو كورب بنسبة 2.3%، فيما ارتفع سهم سوني كورب بنسبة 2.1% تقريباً.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي في اليابان بنسبة 2% ليصل إلى 38.65673 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.1% ليصل إلى
8221.50 نقطة وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1 % ليصل إلى 2610.25 نقطة.
وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4%. وفي بورصة وول ستريت، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى متباين، ما أدى إلى أول أسبوع خاسر للسوق منذ أوائل سبتمبر الماضي. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في وقت سابق من اليوم.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وسجل أيضاً أول خسارة أسبوعية له بعد ستة مكاسب متتالية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 %.

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