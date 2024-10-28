ارتفاع أرباح «فيليبس» الهولندية في الربع الثالث



أمستردام (د ب أ)

قالت شركة فيليبس الهولندية العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم الاثنين، إن صافي دخلها العائد إلى المساهمين ارتفع إلى 181 مليون يورو (195.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 88 مليون يورو في الربع الثالث من العام الماضي، ويرجع ذلك، بين أمور أخرى، إلى ارتفاع الهوامش الإجمالية، وانخفاض تكاليف التشغيل الميدانية لشركة ريسبيرونيكس، والتي تم تعويضها جزئياً، من خلال ارتفاع النفقات الضريبية.

وارتفعت الأرباح الفصلية، على أساس نصيب السهم، إلى 0.19 يورو، مقارنة بـ 0.09 يورو في العام السابق. لكن المبيعات في الربع الثالث انخفضت إلى 4.38 مليار يورو، مقارنة بـ 4.47 مليار يورو في العام السابق. وظلت مبيعات المجموعة القابلة للمقارنة مستقرة على خلفية نمو بنسبة 11% في الربع الثالث من عام 2023 وتراجع الطلب في الصين. وحققت الشركة نمواً في جميع المناطق الأخرى، ومن خلال تسجيل زيادة في دخل حقوق الملكية. وتظل الصين سوق نمو جذابة بشكل أساسي لشركة فيليبس على المدى الطويل، برغم توقع استمرار ظروف السوق غير المستقرة.

وسجل حجم الطلبات القابلة للمقارنة تراجعاً في الربع الثالث بنسبة 2% بسبب الصين، بينما تحقق نمو قوي في حجم الطلبات في مجال التشخيص والعلاج، لاسيما في الولايات المتحدة. وقد أدى التراجع الكبير في الطلب في الصين إلى تحديث التوقعات لنمو المبيعات القابلة للمقارنة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% لعام 2024 بأكمله. وتتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح السنوي المعدل قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 11.5%، وهو عند الحد الأعلى من النطاق السابق الذي تراوح بين 11% إلى 11.5%.