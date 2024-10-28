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اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب بيانات رئيسة وأرباح شركات كبرى

الأسهم الأوروبية تتراجع قبل بيانات التضخم الأمريكي
28 أكتوبر 2024 14:32

 

لندن (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسة، ونتائج أرباح شركات أميركية كبرى.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 519.80 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وسجل أول خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.
وتأثر المؤشر ستوكس 600 الرئيس بقطاع الطاقة الذي هبط 1.7%. وتراجعت أسعار النفط 5%.
وارتفع قطاع السفر والترفيه الذي يشمل أسهم شركات الطيران بنحو 1%.
وهوى سهم فيليبس 13% بعد أن خفضت الشركة الهولندية لتصنيع الأجهزة الطبية توقعاتها لمبيعات هذا العام.
ومن المقرر أن يلقي لويس دي جيندوس، نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كلمة في وقت لاحق من اليوم. ومن المرتقب أن تصدر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في السويد ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر غداً الثلاثاء.
وستعلن منطقة اليورو يوم الأربعاء البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، وثقة المستهلكين والمعنويات الاقتصادية فيما ستصدر ألمانيا بيانات أسعار المستهلكين، والناتج المحلي الإجمال، وبيانات التوظيف.
ومن المقرر أيضاً صدور توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والموازنة البريطانية يوم الأربعاء. وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس.
وستتأثر أيضاً معنويات السوق بأرباح كبرى الشركات الأميركية. ومن المقرر أن تعلن شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، ومايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون عن نتائجها الفصلية يوم الخميس.

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