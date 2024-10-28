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اقتصاد

«بوينج» تعتزم جمع تمويلات بأكثر من 15 مليار دولار لتحسين مستوى السيولة

«بوينج» تعتزم جمع تمويلات بأكثر من 15 مليار دولار لتحسين مستوى السيولة
28 أكتوبر 2024 14:35


شيكاغو(د ب أ)
قالت مصادر مطلعة، إن شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة بوينج ستبدأ اليوم الاثنين عملية جمع تمويلات جديدة بنحو 15 مليار دولار لتحسين مستوى السيولة النقدية لديها، في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة الإضراب العمالي والخسائر الكبيرة التي تكبدتها، خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحصيلة النهائية لجمع التمويلات قد تتجاوز 15 مليار دولار في ضوء الطلب على الاشتراك في العملية قد تشتمل طرح أسهم جديدة للبيع، وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بوينج الدخول في اتفاق ائتمان تكميلي بقيمة 10 مليارات دولار مع مجموعة شركات استثمار مالي وبنوك استثمار مثل بنك أوف أميركا سيكيورتيز، وسيتي بنك، وجولدمان ساكس ليندنج بارتنرز، وجيه.بي.مورجان تشيس بنك.
يذكر أن أغلبية عمال مجمع مصانع شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات في سياتل بالولايات المتحدة صوتت يوم الأربعاء الماضي ضد عقد العمل الجديد المقترح من جانب الإدارة، وقرروا مواصلة الإضراب المستمر منذ 6 أسابيع، وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعاً.
وقال القادة المحليون لنقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الممثلة لنحو 33 ألف عامل في مصانع بوينج، إن العرض المقترح جاء أقل من المطلوب للحصول على موافقة أغلبية أعضاء النقابة.
يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35% على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7000 دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز، وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5000 دولار لمرة واحدة عن كل عامل، مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12%، ولكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات، ويطالب العمال بإعادته.
كما أعلنت بوينج في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار، خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم. ووصل إجمالي إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث، إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. يذكر أن بوينج لم تحقق أرباحاً منذ 2018 والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.

بوينج
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