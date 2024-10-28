تراجع الطلب على الذهب في الصين بسبب الأسعار القياسية

بكين(د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الطلب على الذهب في الصين أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم بأكثر من الخمس، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب تراجع الطلب، وبخاصة على المجوهرات، نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وضعف أداء الاقتصاد الصيني.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء، استناداً إلى بيانات مجلس الذهب الصيني الصادرة اليوم الاثنين تراجع إجمالي الطلب على الذهب في الصين، خلال الربع الثالث، بنسبة 22% سنوياً إلى 218 طناً، في حين تراجع استهلاك قطاع المجوهرات بنسبة 29% إلى 130 طناً، في حين تراجع الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 9% إلى 69 طناً.

يذكر أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنحو الثلث منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، مع زيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب استمرار طلب المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب إلى جعل المجوهرات والمشغولات الذهبية أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين في الصين، في حين أن أغلب هؤلاء المستهلكين يشعرون بالقلق نتيجة استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في الوقت نفسه أظهرت بيانات مجلس الذهب الصيني تراجع استهلاك الذهب في الصين، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 11% سنوياً إلى 742 طناً.

وفي الشهر الماضي، تراجعت واردات الصين من الذهب من دون حساب مشتريات البنك المركزي والخزانة العامة، بنسبة 22% سنوياً إلى 97 طناً فقط.