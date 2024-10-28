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اقتصاد

«مطار دبي» يحصل على اعتماد عالمي في مجال الاستدامة

ارتفاع حركة المسافرين بمطار دبي إلى 23 مليون مسافر خلال الربع الأول (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 16:19

دبي (الاتحاد)
حصد مطار دبي الدولي، تقديراً عالمياً لجهوده في خفض انبعاثات الكربون، وذلك من خلال اعتماده «التحول» من المستوى الرابع من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، ليصبح بذلك، اعتباراً من سبتمبر 2024، من بين أفضل 5% من المطارات المشاركة في جميع أنحاء العالم التي تحقق هذا الإنجاز.
ويتم منح اعتماد «التحوّل» للمطارات التي نجحت في تخفيض الانبعاثات، ودفع عجلة التغيير المنتظم مع الشركاء. وعلى نحو يتماشى استراتيجياً مع سياسات دولة الإمارات، تؤدي مطارات دبي دوراً مهماً في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك، من خلال التزامها بالحد من تأثيرها البيئي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز الشامل على خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد واستخدام التقنيات الحديثة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يؤكد تحقيق المستوى الرابع من اعتماد التحول على جهودنا الدؤوبة بتحقيق الريادة في العمليات المسؤولة والمستدامة بيئياً في مطارات دبي، ويعكس هذا التقدير التزامنا الراسخ بتقديم نموذج عمل يحتذى به على هذا الصعيد، وتسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركاء الذين يشاركوننا الرؤية ذاتها حول بناء مستقبل مستدام».

وأضاف غريفيث: «إن نهجنا في تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز المسؤولية البيئية ليس جزءاً من تركيزنا الاستراتيجي فحسب، بل هو ركيزة أساسية في عملياتنا، كما نؤمن بأن التعاون هو مفتاح النجاح، لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة تساعدنا على مواجهة تحديات اليوم، وتمهيد الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاح على المدى الطويل».

من جهته، أكد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، أن إنجازات مطارات دبي البارزة في خفض انبعاثات الكربون تُرسي معياراً يحتذى به للمطارات في المنطقة.

وأشاد بريادة مطارات دبي في الإدارة الفعّالة للكربون، والتزامها الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة، لافتاً إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية قطاع الطيران الجماعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.وقطع مطار دبي الدولي شوطاً كبيراً من خلال المبادرات والشراكات الرئيسة لتعزيز ممارسات الطيران المستدامة بيئياً، ومن ضمن الجهود المبذولة في هذا السياق، هو ما تقوم به دناتا، بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، حيث نجحت الأخيرة في تحويل أسطول دناتا غير الكهربائي ومعدات الدعم الأرضي إلى أسطول يعمل بمزيج من وقود الديزل الحيوي، وتهدف هذه المبادرة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بأكثر من 3500 طن سنوياً، مما يؤكد الدور الهام للتعاون في تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطيران.
وساهمت الشراكة مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في إنشاء مبادرة شاملة لتحديث المباني وأنظمة الإنارة ومشروع دمج الطاقة الشمسية على الأسطح، ما أدى إلى تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. كما أثمرت الشراكة مع مجموعة بيئة عن خطة مبتكرة لمعالجة النفايات الغذائية في المطار، ما أدى إلى خفض حجم النفايات في المكبات بنسبة 60%.

مطار دبي الدولي
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