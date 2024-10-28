الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات أميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وبحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.98 دولار للأوقية. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً عند 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2745.10 دولار للأوقية.



ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ أبريل 2022، وهو ما يجعل حيازة المعدن النفيس أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1019.30 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1186.35 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.