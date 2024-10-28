أسعار النفط تتراجع 6% إلى 71.25 دولار للبرميل



واشنطن(د ب أ)

هبطت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل اليوم الاثنين. في ظل التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر عند الفتح. وبحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 4.80 دولار أو 6.31% إلى 71.25 دولار للبرميل فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار أو 6.7% إلى 67 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان 4% الأسبوع الماضي في تعاملات متقلبة مع تأثر الأسواق بحالة الضبابية.

وقال محللون في مجموعة سيتي بقيادة ماكس لايتون في مذكرة إن سيتي خفضت هدف سعر برنت للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولاراً للبرميل من 74 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض علاوة المخاطر على المدى القريب.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أبقت في أكتوبر على سياستها لإنتاج النفط من دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر. وستجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للمجموعة في الأول من ديسمبر قبيل اجتماع أوبك+ بكامل هيئتها.