سفارة الدولة في المنامة تنظم ملتقى الترويج للاستثمار بين الإمارات والبحرين

المنامة (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات في البحرين "ملتقى الترويج للاستثمار بين دولة الإمارات ومملكة البحرين"، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

حضر الملتقى، فهد محمد بن كردوس العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة الداخلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وخالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية بترويج الاستثمار في البلدين، والشركات الإماراتية والبحرينية ومجتمع الأعمال والمستثمرين.

وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات والامتيازات الواسعة التي توفرها دولة الإمارات ومملكة البحرين لجذب واستقطاب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأكد العامري في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الملتقى، على عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة في مواصلة التقدم والنمو المستدام.

واستعرض العامري الفرص والإمكانات القيمة والواعدة التي يوفرها الاقتصاد المزدهر والمتنوع في دولة الإمارات خاصةً في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وأوضح أن دولة الإمارات تتصدر 215 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية، واستطاعت جذب استثمارات بلغت 31 مليار دولار خلال العام 2023م، وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.وأشار إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 250 مدينة عالمية، مع خطط لتوسيع شبكة الخطوط الملاحية لتصل إلى أكثر من 400 مدينة عالمية، كما أن لديها 40 منطقة لتأسيس الشركات وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي، والمركز السابع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2024.