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اقتصاد

تدشين منشأة «تقانة لحلول الطاقة» في أبوظبي

خلال تدشين المنشأة الجديدة (من المصدر)
29 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت مؤسسة الإنماء العربية، و«شنايدر إلكتريك»، أمس، منشأة التصنيع الجديدة «تقانة لحلول الطاقة» في مدينة أبوظبي الصناعية. 
وقال يوسف محمد النويس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الإنماء العربية: «بتدشين مصنع (تقانة لحلول الطاقة)، ندعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ونعمل على تعزيز الحلول المستدامة الضرورية لمستقبل الطاقة وكفاءتها. ونفخر، مع شركة شنايدر إلكتريك، بأن نسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز الإنتاج المحلي».
وقالت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج: «تمثل هذه المنشأة محطة فارقة في تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، من خلال التقنيات المبتكرة والمستدامة التي تلبي الطلب الإقليمي والعالمي المتنامي باستمرار».
من جانبه، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يشكل تدشين مصنع تقانة لحلول الطاقة إضافة جديدة في إطار جهودنا لتطوير القدرات الصناعية في إمارة أبوظبي، وتعزيز ريادتها في قطاع التصنيع».

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