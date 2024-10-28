33 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية مكاسب بقيمة 33 مليار درهم، خلال جلسة التداولات أمس، وسط تدفق سيولة نقدية جديدة من المستثمرين الأجانب بلغت قيمتها 211 مليون درهم صافي شراء، إضافة إلى 192 مليون درهم من المستثمرين المؤسساتيين، الأمر الذي دفع الأسواق للمنطقة «الخضراء».

وشهدت الأسواق تدفق سيولة إجمالية بلغت قيمتها 1.843 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 104 نقاط تعادل نمواً بنسبة 1.13% ليغلق على مستوى 9307 نقاط أمس، مقارنة مع 9203.53 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي مكاسب بقيمة 25 مليار درهم خلال جلسة التداولات أمس، وسط تدفق سيولة نقدية عالية للتداولات بلغت قيمتها 1.436 مليار درهم، فيما شهدت الجلسة إبرام نحو 26 ألف صفقة تم من خلالها تداول 376 مليون سهم.

وكانت محصلة التداولات أن 54 شركة أغلقت في المنطقة «الخضراء» على ارتفاع، فيما أغلقت 15 شركة فقط منخفضة، حيث استقرت أسعار 46 شركة دون تغيير.

وسجلت تداولات المستثمرين الأجانب نشاطاً ملحوظاً بعدما استحوذوا على 35% من إجمالي قيمة التداولات، فيما بلغت محصلة تداولاتهم 151 مليون درهم صافي شراء.

كما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين بلغت 127 مليون درهم صافي شراء أيضاً.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 408 ملايين درهم، بتنفيذ 10.8 ألف صفقة توزعت على 156 مليون سهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 8 مليارات درهم لتبلغ 753.5 مليار درهم.

وأغلق المؤشر على 4536 نقطة، بارتفاع قدره 57 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل نمواً بنسبة 1.289%، حيث شهدت الجلسة ارتفاع 35 شركة وهبوط 12 شركة وثبات أسعار 7 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 161.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 88 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 28.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 34 مليون درهم.

وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 27 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 34 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 217 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 157 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 38.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 60 مليون درهم صافي شراء.