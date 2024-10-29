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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

أسعار النفط (موضوعية)
29 أكتوبر 2024 07:10

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أميركية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.86 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 67.83 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين ستة بالمئة أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر.
ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها غدا الأربعاء.

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