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اقتصاد

أسعار الذهب تحوم قرب ذروة قياسية

الذهب(موضوعية)
29 أكتوبر 2024 07:49

ظلت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية اليوم الثلاثاء، بدعم من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.
وبحلول الساعة 0226 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأوقية الأربعاء الماضي.
وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2768.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 34.0875 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1047.05 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1228 دولارا.

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المصدر: وكالات
الذهب
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