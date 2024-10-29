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اقتصاد

انخفاض أرباح وإيرادات «بي بي» البريطانية للطاقة

157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
29 أكتوبر 2024 14:16

لندن (د ب أ)
انخفضت أرباح وإيرادات شركة بي بي البريطانية للنفط والغاز خلال الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وأعلنت شركة بي بي، اليوم الثلاثاء، أن أرباحها قبل حساب الضرائب بلغت 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، بانخفاض كبير، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عندما بلغت 7.3 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات. 
وتراجع صافي الأرباح إلى 206 ملايين دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار.
وانخفضت أرباح تكلفة الإحلال، التي تعكس تكلفة إحلال المخزون المباع في هذه الفترة من 3.6 مليار دولار العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار.

شركتا بي بي البريطانية مع روزنفت الروسية
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