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اقتصاد

«ستوكس 600» لأعلى مستوى في أسبوع بدعم أرباح الشركات

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم
29 أكتوبر 2024 14:18

عواصم (رويترز) 
 لامس المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بأرباح من شركات كبرى في المنطقة، بينما ينتظر المتعاملون إعلان أرباح ألفابت، الشركة الأم لجوجل، في وقت لاحق من اليوم.

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وارتفع المؤشر الأوروبي القياسي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، بعد الفتح عند أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.
وقفز سهم إتش.إس.بي.سي القابضة 2.9 بالمئة، بعد أن أعلن البنك الذي يركز على آسيا عن ربح أفضل من المتوقع في الربع الثالث، وقال أيضاً إنه سيعيد شراء أسهم بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وكسب قطاع البنوك 0.7 بالمئة.
وصعد سهم أديداس 1.7 بالمئة، بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية إنها شهدت نمواً أساسياً قوياً في الصين الكبرى في الربع الثالث.
من ناحية أخرى، خسر سهم بي.بي 0.8 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة الطاقة العملاقة عن ربح في الربع الثالث بلغ 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات.
وهوى سهم نوفارتس 3.7 بالمئة، رغم رفع شركة الأدوية السويسرية توقعات أرباحها لعام 2024 للمرة الثالثة.
وتترقب الأسواق أرباح الربع الثالث من شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، والمقرر صدورها بعد إغلاق الأسواق الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.

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