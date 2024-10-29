ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بصعود «وول ستريت»

طوكيو (أ ب)

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسهم الأميركية تداولاتها على ارتفاع، حيث صعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما عوض تراجع أسهم شركات أسهم النفط والغاز.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.5% في جلسة التعاملات الصباحية، ليصل إلى 38819 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.6% ليصل إلى 8270 نقطة، وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2606 نقطة.

وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%، ليصل إلى 20690 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4% ليصل إلى 3308 نقطة.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.