1.2 مليار درهم أرباح «بروج» في الربع الثالث بنمو 16%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن تحقيقها نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 1.20 مليار درهم (328 مليون دولار)، متجاوزة بذلك توقعات السوق، ويأتي ذلك مدفوعاً بتحقيق الشركة لأعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق وتسعير قوي لمنتجاتها المتميزة.

وحرصت الشركة على تلبية الطلب القوي من العملاء في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، عبر تزويدهم بالمواد المبتكرة والمستدامة والمتينة، من خلال زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية.

وارتفعت أرباح الشركة المعدلة خلال الربع الثالث، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.37 مليار درهم (646 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة بنسبة 7% في الإيرادات.

كما حافظت الشركة على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية، بتحقيقها هامش ربح بنسبة 40% خلال هذا الربع، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بزيادة في العلاوة التسعيرية التي تميزت بها شركة «بروج» بفضل ما توفره من منتجات متنوعة ومتميزة وعلاقات قوية مع العملاء.

وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية، بلغ متوسط أسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين اللذين تنتجهما الشركة 727 درهماً (198 دولاراً) و588 درهماً (160 دولاراً) للطن أعلى من معايير الأسعار القياسية لتلك المواد، مع ارتفاع هذه العلاوة التسعيرية بنسبة 14% و50% على التوالي على أساس سنوي، متجاوزة توجيهات الإدارة خلال دورة السوق.

وتكرر إدارة الشركة توجيهاتها خلال دورة السوق بمقدار 735 درهماً (200 دولار) للطن من البولي إيثيلين و514 درهماً (140 دولاراً) للطن من البولي بروبيلين.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تواصل «بروج» تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، حيث ارتفع صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 1.20 مليار درهم (328 مليون دولار)، محققة بذلك زيادة في صافي الربح للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضح أن الربحية الرائدة في السوق التي تميزت بها الشركة تأتي بفضل استخدامها تكنولوجيا عالمية المستوى والاعتماد على الابتكار وتعزيز تميزها التشغيلي، وهذا بدوره يضمن للشركة توفير منتجات متميزة ومتنوعة لتلبية احتياجات شريحة سريعة النمو من العملاء في مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف أن الربع الثالث من العام تميز بمستويات إنتاج قياسية وتحقيق أعلى مبيعات لـ «بروج» على الإطلاق، لافتاً إلى العمل على تسريع مسيرة النمو المستقبلي للشركة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار إلى أن عمليات تطوير مشروع «بروج 4» تشهد تقدماً ملحوظاً بوتيرة سريعة، حيث تم استكمال 80% من أعمال الإنشاء، وسيساهم هذا المشروع بتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج والإيرادات.

وقال: بالنسبة لدراسة الجدوى التي نجريها حول إنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، فإننا نحقق كذلك تقدماً جيداً فيها، وبالتزامن مع هذه الإنجازات، تستثمر «بروج» في برنامج شامل لاستخدام الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تعزيز الإنتاجية والابتكار.

وتواصل «بروج» زيادة تركيزها على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك قطاع البنية التحتية الذي استحوذ على 38% من حجم المبيعات في الربع الثالث.

وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة نمو رئيسية بالنسبة لمنتجات الشركة، حيث زاد حجم مبيعات «بروج» لهذه المناطق بنسبة 5% على أساس سنوي، وتمثل 65% من إجمالي حجم المبيعات في الربع الثالث.

وخلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2024، حققت «بروج» إيرادات بقيمة 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

كما واصلت «بروج» تحقيق مستويات إنتاج ربع سنوية قياسية في الربع الثالث، وقد بلغ مقدار الطاقة الإنتاجية 106% للبولي إيثيلين و109% للبولي بروبيلين، وذلك بفضل تركيزها على موثوقية الأصول، والتي بلغت 98% خلال هذا الربع.

كما حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها، حيث بلغ صافي الدَيْن/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك الاستهلاك 1.3 مرة حتى 30 سبتمبر 2024. وقامت «بروج» في سبتمبر الماضي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بلغت 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أو ما يعادل 7.94 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 30 أغسطس الماضي.

وتؤكد إدارة الشركة من جديد التزامها بدفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 البالغة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) في مارس 2025، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار). ويمثل ذلك عائداً حالياً قوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3%.

وفي دولة الإمارات، يشهد تطوير مشروع التوسعة الاستراتيجي «بروج 4» تقدماً سريعاً، حيث تم استكمال 80% من أعمال الإنشاء.

وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء، ستنتقل ملكية «بروج 4» من شركتي «أدنوك» و«بورياليس» إلى «بروج» ، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بعد تشغيله بالكامل في تحقيق الشركة إيرادات سنوية إضافية تتراوح بين 5.5 و7 مليار درهم (1.5 و1.9 مليار دولار).

وعلى الصعيد الدولي، أحرزت «بروج» تقدماً كبيراً في دراسة الجدوى التي تجريها لإنشاء مجمع متخصص جديد لإنتاج البولي أوليفين في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل «بروج» على تحديث وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها لزيادة إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 ألف طن.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع المتوقع استكماله في الوحدة بحلول عام 2028، بما يتراوح بين 808 إلى 918 مليون درهم (220 و250 مليون دولار) من الإيرادات السنوية.

وستدعم هذه الخطة برنامج الشركة طويل الأجل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يعد تركيب نظام تحسين الوقت الفعلي أحد أبرز إنجازاتها.

وتتوقع إدارة الشركة توفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة في أسواقها الرئيسية في الربع الأخير من عام 2024، مع زيادة علامات تحسن ظروف التشغيل مدفوعة بنمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تحافظ مستويات الإنتاج وأحجام المبيعات القوية على زخمها الإيجابي، مدعومة بالتركيز الاستراتيجي على تحقيق الكفاءات التشغيلية وخدمة القطاعات عالية القيمة. ومن المتوقع أن تظل أسعار البولي أوليفين مستقرة نسبياً، وتتقلب ضمن نطاق ضيق.