152 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» عن ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة إلى 151.87 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققةً نمواً بنسبة بلغت 69% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت المجموعة إلى ارتفاع كبير في الإيرادات لتصل إلى 900.52 مليون درهم ما يمثل إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 125% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو محفظة أعمالها وتوسعها الاستراتيجي.

وحققت المجموعة أرباحاً إجمالية بلغت أكثر من الضعف بتسجيلها نمواً بلغ 221% بواقع 304.02 مليون درهم بالمقارنة مع 94.67 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت المجموعة توسعها، حيث إرتفع إجمالي الأصول من 3.061 مليار درهم إلى3.455 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت13% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023.

وتركز المجموعة في الوقت الراهن على عمليات الاستحواذ والشراء والتي تحقق تأثيراً بصورة أسرع في الأرباح وتخلق قيمة إجمالية أوسع.

وأحرزت المجموعة تقدماً لافتاً في التوسع الاستراتيجي لمحفظة أعمالها والاستثمار في فرص النمو العضوي وتعزيز عمليات الاستحواذ.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 2.43 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6% بالمقارنة مع ديسمبر 2023 إضافة إلى ذلك، سجلت القيمة الدفترية لسهم الشركة ارتفاعاً وصل إلى 9.74 درهم، بزيادة قدرها 6% بالمقارنة مع ديسمبر 2023، في تجسيد واضح لمتانة الوضع المالي للمجموعة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إن المجموعة تواصل مسيرتها الحافلة بالإنجازات والتي توجتها بنمو ملفت في الإيرادات خلال الربع الثالث عكس جدوى العمليات وأنشطة المجموعة في العديد من المجالات.

وأكد حرص المجموعة على اكتشاف مزيد من الفرص الجديدة في القطاعات الحيوية التي نعمل فيها، واستثمارها على أكمل وجه لتحقيق النمو المنشود بالاعتماد على الأداء المالي المستقر للمجموعة.

وتوقع أن تنهي المجموعة عام 2024 بأداء عال يجسد التطلعات الطموحة ويعكس إمكاناتها الهائلة ما يرسخ مكانتها ويرتقي بعملياتها التشغيلية إلى مستويات عالية.

من جانبه، قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات والأرباح التشغيلية للمجموعة يأتي ترجمة لوتيرة النمو المتسارعة، وقوة محفظة أعمالها وتنوعها، ونتطلع دائماً لاغتنام الفرص المجدية بطرق مبتكرة لضمان تحقيق المرونة وتطبيق الاستدامة عبر منح الأولوية لتطوير العمليات وتعزيز الكفاءات وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمالنا، وسنمضي قدماً في الارتقاء بأدائنا المالي من خلال البحث المستمر واقتناص الفرص الواعدة في كافة قطاعات أعمالنا لتحقيق نمو يعود بالفائدة على المساهمين.

وتسعى مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إلى مواصلة زخم النمو في أعمالها، والتركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي لتحقيق عائدات مميزة لمساهمي المجموعة وعملائها.