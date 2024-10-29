ارتفاع الأسواق العالمية مدعومة بصعود «وول ستريت»

طوكيو (أ ب)

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسهم الأميركية تداولاتها على ارتفاع، حيث صعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما عوض تراجع أسهم شركات أسهم النفط والغاز.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 7580، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.3 % ليصل إلى 19586 كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3 % ليصل إلى 8308 نقطة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسهم الأميركية تغيراً طفيفاً، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأقل من 0.1 % عند 42576 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1 % عند 5864 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.58 % في ختام التعاملات ليصل إلى 38903 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.3 % ليصل إلى 8249 نقطة وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2617 نقطة.

وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5 % ليصل إلى 20701 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3286 نقطة.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 %.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6ر0 %، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 %.