الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع الأسواق العالمية مدعومة بصعود «وول ستريت»

متعاملون في «وول ستريت»
29 أكتوبر 2024 17:17

طوكيو (أ ب) 
ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسهم الأميركية تداولاتها على ارتفاع، حيث صعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما عوض تراجع أسهم شركات أسهم النفط والغاز.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 7580، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.3 % ليصل إلى 19586 كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3 % ليصل إلى 8308 نقطة. 
ومن المتوقع أن تشهد الأسهم الأميركية تغيراً طفيفاً، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأقل من 0.1 % عند 42576 نقطة. 
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1 % عند 5864 نقطة. 
وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.58 % في ختام التعاملات ليصل إلى 38903 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.3 % ليصل إلى 8249 نقطة وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2617 نقطة. 
وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5 % ليصل إلى 20701 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3286 نقطة. 
وفي بورصة وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 %. 
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6ر0 %، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 %.

بورصة وول ستريت
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن «مصوِّر العام»
الترفيه
جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن «مصوِّر العام»
اليوم 17:22
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
اليوم 17:19
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025-2027
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025-2027
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©