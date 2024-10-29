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اقتصاد

«أرامكو» : الطلب على النفط عند 104.5 مليون برميل يومياً

مختصان في منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية
29 أكتوبر 2024 18:20

الرياض (رويترز) 
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط اليوم الثلاثاء إن سوق النفط متوازنة في الوقت الراهن ومن المتوقع أن يكون متوسط ​​الطلب لهذا العام 104.5 مليون برميل يومياً.

وأضاف الناصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض «أعتقد أن السوق متوازنة حالياً. بالتأكيد كان لزيادة أسعار الفائدة وما حدث في الصين تأثير لكن السوق متوازنة من حيث أساسيات العرض والطلب».
وقال «نتطلع إلى 104.5 مليون برميل في المتوسط ​​لهذا العام، وفي الربع الرابع نتطلع إلى ما يقرب من 106 ملايين برميل».
ويأتي حديث الناصر بعد أن هوت أسعار النفط ستة في المئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول، بعد أن تجنبت الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران مطلع الأسبوع البنية التحتية الإيرانية للنفط.
وارتفعت الأسعار اليوم الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة.
ويمثل انخفاض الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عامل ضغط على استهلاك النفط العالمي وعلى الأسعار.
وقال الناصر إنه على الرغم من «التأثير البسيط» على البنزين بسبب تزايد السيارات الكهربائية والوضع الاقتصادي، فإنه لا يزال هناك نمو في الصين.
ومضي قائلاً: «عندما يتحدث الناس عن الصين فإنهم يحاولون دائماً تعظيم الجانب السلبي وتجاهل الجانب الإيجابي».

 

شركة “آرامكو” السعودية
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