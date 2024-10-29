مذكرة تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«فين جروب» لاستكشاف فرص التعاون في فيتنام



أبوظبي، هانوي، فيتنام (الاتحاد)

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي و«فين جروب»، إحدى الشركات الخاصة الرائدة في فيتنام توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية في فيتنام.

يسعى الطرفان، من خلال هذه المذكرة، إلى بحث سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة أعمال متكاملة للخدمات اللوجستية وعمليات الموانئ البحرية وأحواض بناء السفن، وتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع في فيتنام، ما سيسهم في جعل فيتنام مركزاً تجارياً واعداً على امتداد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة «فين جروب» بتقييم المشاريع المحتملة التي يمكن تطويرها، بحيث يمكنها الإشراف على عمليات البناء، وتوفير البنية التحتية الأساسية، والتعاون مع الشركاء المحليين.

ومن جانبها، فإن مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً لها، وافقت على بذل الجهود الرامية إلى إدارة الجوانب التشغيلية للمشاريع، والاستفادة من شبكة متعامليها الدوليين لجعل فيتنام مركزاً رئيسياً في سلسلة التوريد العالمية.

وستعمل كل من «فين جروب» ومجموعة موانئ أبوظبي على ترتيب التمويل اللازم للمشاريع، وإقامة شراكة لدفع عجلة تطوير قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع في فيتنام، وتعزيز كفاءة الأعمال التجارية، وتحقيق الترابط التشغيلي، والمساهمة في توفير آلاف الوظائف في الاقتصاد المحلي.

وقالت لي ثي ثو ثوي، نائبة رئيس مجلس الإدارة لشركة «فين جروب»: نتطلع لاستكشاف فرص العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي، وجذب إمكانات لوجستية بارزة إلى فيتنام. ويتماشى هذا التعاون مع التزام «فين جروب» بالتنمية الوطنية، ويمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة فيتنام مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية العالمية. ولطالما نجحت مشاريع «فين جروب» في الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة بما يفوق التوقعات، إضافة إلى وضع معايير جديدة للسوق.

وبدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تعد فيتنام أحد أسرع الاقتصادات نمواً في قارة آسيا، حيث من المتوقع أن يستمر نمو ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وإننا نتطلع للعمل مع «فين جروب»، والمساهمة في تحديث الموانئ والبنى التحتية البحرية واللوجستية في فيتنام، وتعزيز دورها مركزاً تجارياً دولياً. وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى توسيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا، وتطوير شبكة الربط التجاري بين فيتنام ومنظومة الأعمال التجارية على مستوى العالم.





