شراكة بين «مبادلة كابيتال» و«سيفيورا القابضة» لاستكشاف فرص استثمارية جديدة



أبوظبي، سنغافورة (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة كابيتال، وشركة سيفيورا القابضة، وهي مجموعة لإدارة الأصول مقرها في سنغافورة ومملوكة بالكامل لشركة تيماسك، عن توقيع مذكرة تفاهم لإبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين.

وتعد الشراكة محطةً بارزة ضمن الجهود الرامية لتعزيز العلاقة المتنامية بين مبادلة كابيتال وسيفيورا القابضة، وتشكل نموذجاً عملياً يتيح للشركتين آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية ذات المكاسب المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على توظيف قدراتهما ومواردهما المشتركة لتحديد واستكشاف فرص الاستثمار المشترك وغيرها من الفرص الاستراتيجية العالمية المتوافقة مع أهدافهما بعيدة المدى، بما يشمل الاستثمار في أسواق سنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وسيجري أيضاً تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الشركتين، حيث ستتولى مهمة تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم وتعزيز سبل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الجانبين.

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: سعداء بإبرام شراكة مع سيفيورا القابضة التي تشاركنا رؤيتنا، ونتطلع إلى استكشاف آفاقٍ جديدة نحو تحقيق نمو مشترك. ولأن نهجنا يعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد، نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيوفر لنا فرصاً استراتيجية مهمة بينما نمضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستثمارية عالمياً.

من جانبه، قال جيمي فون، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيورا القابضة: تهدف الشراكة إلى تشكيل توافق استراتيجي مهم بين الشركتين، ما يعكس طموحنا المشترك نحو تحقيق نمو مستدام وتوليد قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، ويسرّنا أن نتعاون مع مبادلة كابيتال في إطار جهودنا لتعزيز نطاق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط والتوسع نحو مناطق أخرى، وستتيح لنا مذكرة التفاهم التعاون على استكشاف أفضل فرص الاستثمار والنمو على مستوى العالم، وذلك بتوظيف خبراتنا المشتركة وتحليلاتنا المتعمّقة للسوق إلى جانب شبكاتنا الاستثمارية الواسعة في جميع أنحاء العالم.