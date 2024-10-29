«أنكسينسيك» لحلول وخدمات الأمن السيبراني تتخذ من أبوظبي مقراً لها



أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع «أنكسينسيك»، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير حلول وخدمات الأمن السيبراني، لتأسيس مقرها العالمي في سوق أبوظبي العالمي.

وجاء تأسيس شركة «أنكسينسيك» لمقرها العالمي الرئيس في أبوظبي لما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة تدعم حلول الأمن السيبراني ولما تمتلكه الإمارة من كفاءات ماهرة في هذا القطاع.

وتنضم «أنكسينسيك» إلى العديد من شركات التكنولوجيا العالمية التي حرصت على افتتاح مقارٍ لها في أبوظبي بما في ذلك «أمازون ويب سيرفيسز AWS» و«مايكروسوفت» و«جي42» و«بيسبين جلوبال».

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية عبر التزامها بالاستثمار في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك القطاع الرقمي، وتمكين الشركات المحلية والعالمية من الانطلاق من أبوظبي لريادة التطور التكنولوجي، ويسعدنا انضمام شركة «أنكسينسيك» إلى المجموعة المتنامية من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ونتطلع إلى أن تسهم الشركة في توفير حلول سيبرانية متقدمة تعزز حماية بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة.

ومن جانبه، قال أليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة «أنكسينسيك»: شكلت إمارة أبوظبي الخيار المثالي لتأسيس مقرنا العالمي لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة ومواهب استثنائية، وما توفره من بيئة فريدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى ما تتيحه من فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وبفضل دعم مكتب أبوظبي للاستثمار وشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي، يشكل افتتاحنا اليوم لمقرنا الجديد تأكيداً على التزامنا بتطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا في مجال الأبحاث والتطوير، وتوسيع أعمالنا في الأسواق العالمية، وسنعمل على ابتكار أحدث حلول الأمن السيبراني والخدمات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز نموّ الاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي.

وتتعاون «أنكسينسيك» مع العديد من الهيئات الحكومية في الإمارات، بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، للمساهمة في دفع عجلة الابتكار في قطاع الأمن السيبراني في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

وتمثل الشراكة مع «أنكسينسيك» أحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الشراكات التي عقدها مكتب أبوظبي للاستثمار مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ بما في ذلك كل من «يوبيسوفت» و«إنسيليكو ميديسين» و«أبلايد إيه آي كومباني» و«نيوبلي» و«طماطم للألعاب الإلكترونية».

ويشهد الطلب على حلول الأمن السيبراني ارتفاعاً ملحوظاً على المستوى العالمي، وذلك في إطار سعي الحكومات والشركات حول العالم إلى تعزيز حماية بياناتها وتوفير أعلى مستويات الأمن الرقمي في مواجهة الارتفاع المضطرد في وتيرة وخطورة الهجمات الإلكترونية الأسبوعية على الشركات، والتي سجلت نمواً قياسياً بنسبة وصلت إلى 30% خلال الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.