«الاتحاد للشحن» تسيّر 10 رحلات إلى اليابان



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، نجاحها بتوسيع حضورها في السوق اليابانية بعد تمكّنها من مناولة 7440 طناً من السلع من اليابان، مع 2911 طناً من السلع عبر أوساكا، وهو ما يمثّل 39.1% من إجمالي حمولة الشركة في الدولة، وذلك منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

وأوضحت الشركة، بمناسبة احتفالها بمرور عام واحد على انطلاق عملياتها في مدينة أوساكا اليابانية، إنها تسيّر حالياً 10 رحلات أسبوعياً من اليابان، بواقع ثلاث رحلات من أوساكا، وسبع رحلات من طوكيو، مما يعزز سهولة الاتصال مع أكثر من 100 وجهة عالمية، من خلال مركزها في أبوظبي.

من جهته، قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: يشكّل مرور عام واحد على انطلاق عمليات الاتحاد للشحن في أوساكا مناسبة مهمة وإنجازاً كبيراً.. ويؤكد نجاح الاتحاد للشحن في اليابان، وخاصةً أوساكا، التزامها بتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها شريك الشحن الجوي المفضل لعملائه، مشيراً إلى أن الاتحاد للشحن تطمح لدعم السوق اليابانية المتنامية، وتلبية الاحتياجات اللوجستية دائمة التطور للعملاء، من خلال توفير حلول شحن جوي مبتكرة وموثوقة.

وشهدت اليابان، خلال العام الماضي، نمواً استثنائياً في حجم المنتجات، وسجلت خدمة البريد الجوي إيرميل من الاتحاد للشحن نمواً سنوياً بنسبة 125.8%، في حين حققت أوساكا لوحدها زيادة بنسبة 208%، فيما تشكّل أوساكا حالياً نسبة 39% من إجمالي حمولة البريد الجوي في اليابان.

كما سجّل منتج سيكيورتيك، الذي أطلقته الاتحاد للشحن مطلع العام الجاري، لضمان نقل الإلكترونيات العاملة ببطاريات الليثيوم عالية القيمة بأمان، إقبالاً كبيراً في أوساكا التي تساهم حالياً بنسبة 20.8% من حمولة المنتج الإجمالية في اليابان.