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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «دبي للاقتصاد الرقمي» و«غرفة تجارة جنيف»

مذكرة تفاهم بين «دبي للاقتصاد الرقمي» و«غرفة تجارة جنيف»
29 أكتوبر 2024 18:57


دبي (الاتحاد)
أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، بهدف تعزيز فرص التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي وجنيف للاستثمار.
وبموجب المذكرة، سيتم العمل على دعم الشركات التي تتخذ من جنيف مقراً لها للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز رئيسي للتصدير ووجهة واعدة للاستثمار، بالتزامن مع دعم الشركات العاملة في دبي للتوسع في جنيف في قطاعات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات المرتبطة بجوانب ممارسة الأعمال كافة.
وقّع المذكرة، كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وفنسنت سوبيليا، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.
وقال محمد علي راشد لوتاه: تأتي المذكرة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، في إطار حرصنا على تطوير شراكات عابرة للحدود بين مجتمعات الأعمال في دبي والعالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي باعتبارها وجهة رائدة دولياً للاستثمار والتجارة، ومنصة رئيسة للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية في القطاعات كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، قال فينسنت سوبيليا: تساهم المذكرة في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد مع مؤسسة رائدة ضمن الشبكة العالمية القوية لغرف التجارة، والتي تشكل محركاً رئيساً للابتكار في دبي، فيما ستوفر لأعضائنا فرصة نوعية لتطوير أعمالهم، وستدعم شركات دبي الراغبة في التعرف على الفرص المتاحة في جنيف.

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