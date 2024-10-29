الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «نخيل» و«ديوا» لإنشاء محطتي كهرباء في «نخلة جبل علي»

تعاون بين «نخيل» و«ديوا» لإنشاء محطتي كهرباء في «نخلة جبل علي»
29 أكتوبر 2024 18:59


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، عن تعاونها مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مشروع «نخلة جبل علي» بقيمة 270 مليون درهم.
وستتولى هيئة كهرباء ومياه دبي تقديم خدمات إدارة المشاريع لطرح وترسية العطاءات للمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة.
ويشمل المشروع إنشاء محطتين فرعيتين بجهد 132/11 كيلوفولت بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجافولت أمبير من الكهرباء لتلبية احتياجات جزء كبير من «نخلة جبل علي» من الطاقة الكهربائية، بما في ذلك العديد من السعفات والجذع.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ترسية عقود سابقة على عدد من الشركات في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل والبنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في «نخلة جبل علي». ويعد مشروع «نخلة جبل علي» أحد أكثر مشاريع «نخيل» طموحاً، ويدعم المشروع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33"، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأراضي لدبي القابضة إن ما تتمتع به هيئة كهرباء ومياه دبي، الشريك الاستراتيجي لدبي القابضة، من خبرة ومهارة في هذا القطاع ستمكننا من إرساء أساس قوي مع بدء تشكيل ملامح مشروع نخلة جبل علي، الذي يعتبر رمزاً لطموح دبي المستمر نحو التقدم وترك بصمتها على الساحة العالمية.
من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: تتكامل جهود جميع المؤسسات في دبي لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وسنواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، ما أسهم ذلك في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة.

 

أخبار ذات صلة
«ديوا» تبحث تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي مع «مايكروسوفت»
انطلاق فعاليات "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" في دبي بدورتها الـ 10
نخيل
هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040
الأخبار العالمية
إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040
اليوم 19:27
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:22
إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج
الأخبار العالمية
إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©