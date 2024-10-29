تعاون بين «نخيل» و«ديوا» لإنشاء محطتي كهرباء في «نخلة جبل علي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، عن تعاونها مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مشروع «نخلة جبل علي» بقيمة 270 مليون درهم.

وستتولى هيئة كهرباء ومياه دبي تقديم خدمات إدارة المشاريع لطرح وترسية العطاءات للمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة.

ويشمل المشروع إنشاء محطتين فرعيتين بجهد 132/11 كيلوفولت بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجافولت أمبير من الكهرباء لتلبية احتياجات جزء كبير من «نخلة جبل علي» من الطاقة الكهربائية، بما في ذلك العديد من السعفات والجذع.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ترسية عقود سابقة على عدد من الشركات في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل والبنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في «نخلة جبل علي». ويعد مشروع «نخلة جبل علي» أحد أكثر مشاريع «نخيل» طموحاً، ويدعم المشروع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33"، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأراضي لدبي القابضة إن ما تتمتع به هيئة كهرباء ومياه دبي، الشريك الاستراتيجي لدبي القابضة، من خبرة ومهارة في هذا القطاع ستمكننا من إرساء أساس قوي مع بدء تشكيل ملامح مشروع نخلة جبل علي، الذي يعتبر رمزاً لطموح دبي المستمر نحو التقدم وترك بصمتها على الساحة العالمية.

من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: تتكامل جهود جميع المؤسسات في دبي لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وسنواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، ما أسهم ذلك في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة.