«طيران الإمارات» توقع مذكرتي تفاهم مع الخطوط الجوية الفيتنامية و«فيت جيت»



دبي (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع الخطوط الجوية الفيتنامية وشركة فيت جيت، لتعزيز الاتصال وتقديم المزيد من خيارات السفر بين دبي ووجهتيها في فيتنام هو تشي منه وهانوي.

وأبرمت مذكرتا التفاهم على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي، الذي أقيم أمس الأول في دبي، وذلك بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وممثلي الأعمال من كلا البلدين.

وألقى أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، كلمة رئيسة سلّط خلالها الضوء على التزام الناقلة بتعزيز حضورها في فيتنام، والتي تخدمها طيران الإمارات منذ عام 2012، وأكّد على دور طيران الإمارات في دعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، والتزامها بتقديم خيارات سفر مريحة للعملاء.

من جهته، قال عدنان كاظم: يشكل تعزيز تعاوننا مع شركاء مشابهين لنا في التفكير مثل الخطوط الجوية الفيتنامية وفيت جيت، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التجارية الأساسية لربط المسافرين بشكل أفضل عبر نقاط خارج شبكة وجهاتنا الواسعة.

وأضاف: توفر فيتنام فرصاً هائلة لتعزيز السياحة والتجارة، باعتبارها مركزاً رئيساً في منطقة جنوب شرق آسيا، ونحن ملتزمون في طيران الإمارات بدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة مع فيتنام، وقد أسهم تعاوننا مع الخطوط الجوية الفيتنامية على مدى العقود الماضية في تعزيز الاتصال بين فيتنام ودبي.

وتضع مذكرة التفاهم مع الخطوط الجوية الفيتنامية إطاراً عاماً لتوسيع التعاون الحالي القائم بين الناقلتين، بما في ذلك تعزيز الاتصال على الخطوط الجوية خارج نطاق شبكة الخطوط القائمة، إضافة إلى إمكانية إضافة مزايا الولاء المتبادلة، كما ستدخل الناقلتان في مناقشات استكشافية حول آفاق التعاون في خدمات الشحن والخدمات الفنية لتوفير تجارب سلسة للمسافرين.

يذكر أن علاقة التعاون طويلة الأمد بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية، والتي بدأت في عام 1994، أسهمت في ربط العملاء بـ 22 وجهة محلية و15 وجهة إقليمية ضمن شبكة رحلات الخطوط الفيتنامية، بالإضافة إلى 12 وجهة في شبكة رحلات طيران الإمارات العالمية.

وقال نجوين تشين ثانج، النائب التنفيذي للرئيس في الخطوط الجوية الفيتنامية: سيتيح لنا هذا التعاون إطلاق العنان للقوة المشتركة لشبكة وجهاتنا في الوقت الذي تسعى فيه الخطوط الفيتنامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوفير المرونة والراحة المعززة لركابها.

وقال دينه فيت فونج الرئيس التنفيذي لشركة «فيت جيت»: تمثل الشراكة مع طيران الإمارات بداية اتصال رسمي مع أكبر ناقلة في المنطقة، ومن خلال هذا التعاون، ستتاح أمام ركاب ناقلتنا رحلات سلسة وفعالة من حيث التكلفة إلى وجهات دولية في جميع أنحاء العالم، ومن شأن هذه المذكرة أن تسهم في ترسيخ الحضور العالمي لشركة «فيت جيت»، وجذب المزيد من الزوار إلى فيتنام، وتعزيز التبادل الثقافي والنمو المستدام.