«غرفة رأس الخيمة» تُعزز مجالات التعاون مع رواندا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة، على أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة لدى الدولة، لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة.

واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال، إلى جانب دعم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن غرفة التجارة وبما لديها من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية، ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الرواندية، الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الترويجية، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يسهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.

من جهته أكد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، على أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لرواندا في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد إمارة رأس الخيمة شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى رواندا، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الرائدة التي حققتها رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع سياحة الأعمال والصناعة.