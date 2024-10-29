الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تُعزز مجالات التعاون مع رواندا

«غرفة رأس الخيمة» تُعزز مجالات التعاون مع رواندا
29 أكتوبر 2024 19:01

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة، على أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة لدى الدولة، لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة.
واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال، إلى جانب دعم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن غرفة التجارة وبما لديها من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية، ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الرواندية، الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الترويجية، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يسهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.
من جهته أكد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، على أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لرواندا في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد إمارة رأس الخيمة شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى رواندا، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الرائدة التي حققتها رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع سياحة الأعمال والصناعة.

غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040
الأخبار العالمية
إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040
اليوم 19:27
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:22
إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج
الأخبار العالمية
إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©