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شراكة بين «راكز»و«رويا» لتقديم حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة

شراكة بين «راكز»و«رويا» لتقديم حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة
29 أكتوبر 2024 19:03

 

رأس الخيمة الاتحاد)
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع مصرف رويا لتوفير حلول مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مما يتيح لعملاء راكز الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجاتهم المالية وفقا لمبادئ الشريعة.
ويوفررويا منصة رقمية للخدمات المالية الإسلامية، تتيح للمستخدمين فتح وإدارة حساباتهم المصرفية التجارية بسهولة عبر تطبيق مبتكر يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومن خلال هذا التعاون سيتمكن عملاء راكز من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مرنة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالدرهم الإماراتي من دون رسوم خفية أو متطلبات حد أدنى للرصيد مما يعكس التزام راكز بتوفير حلول تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نحن سعداء بالشراكة مع مصرف رويا الإسلامي لتوسيع نطاق الحلول المصرفية المتاحة لمجتمع الأعمال لدينا وتعد هذه الشراكة ذات قيمة خاصة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية إسلامية تتماشى مع مبادئهم.
ومن خلال تطبيق رويا المبتكر نوفر وصولاً أسهل إلى خيارات مصرفية مخصصة تدعم كفاءة ونمو الأعمال داخل راكز.
ومن جهته قال كريستوف كوستر الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع راكز والتي تجسد التزامنا بتمكين المجتمع من خلال دعم نمو الأعمال ومن خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في راكز، نهدف إلى المساهمة في إثراء البيئة التجارية النابضة في المنطقة وتعزيز بيئة عمل شاملة ومزدهرة للجميع.وإلى جانب تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها راكز من خلال شراكتها مع مصرف رويا تواصل المنطقة الاقتصادية دعمها المستمر لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها عبر حلول مصممة خصيصا لتواكب احتياجاتهم وتقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة.

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