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اقتصاد

1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
29 أكتوبر 2024 19:05

 

يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات اليوم، وسط تدفق سيولة نقدية تجاوزت 1.5 مليار درهم للتداول في سوقي المال بالدولة.
وضخ المستثمرون الأجانب نحو 56 مليون درهم سيولة جديدة في سوقي «أبوظبي» و «دبي» فيما سجلت تداولات المؤسسات نحو 30 مليون درهم صافي شراء.

وتفصيلا، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع عند مستوى 9312.44 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.051٪ وسط تداولات بلغت قيمتها 1.05 مليار درهم، وشهدت الجلسة إبرام 20 ألف صفقة تقريباً تم من خلالها تداول 327 مليون سهم.
واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.882 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس من دون تغيير يذكر مقارنة مع قيمتها أمس.
وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة تداولات اليوم بلغت نحو 10 ملايين درهم كصافي شراء. وأما تعاملات المؤسسات فقد سجلت استقراراً تقريباً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 456.5 مليون درهم بتنفيذ 13 ألف صفقـة توزعت عـلى 247.7 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4583.36 نقطة بارتفاع وقدره 46.44 نقطة عن إغلاقه السابق وبنسبة بلغت 1.024% مقارنة مع مستوى إغلاقها أمس. 

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وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 167.9 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 136 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نفس الجلسة نحو 34.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 37.7 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 44.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 27 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة نداولات الأمس، نحو 246.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 200.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.9 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45.7 مليون درهم كمحصلة شراء.
كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 30 مليون درهم جديدة كصافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.

 

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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