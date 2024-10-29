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اقتصاد

21.7 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال 9 أشهر

21.7 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال 9 أشهر
29 أكتوبر 2024 19:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مطارات أبوظبي أن إجمالي عدد المسافرين حتى نهاية سبتمبر بلغ 21.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 16.5 مليون مسافر.
وتجلّى هذا النمو الاستثنائي في الربع الثالث تحديداً، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 7.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.. ويُعزى هذا النمو في حركة الركاب إلى توسيع شبكة الوجهات العالمية لشركات الطيران التي تستخدم مطارات أبوظبي، فضلاً عن إضافة ناقلات جديدة، بما في ذلك الخطوط الجوية التركمانية، وخطوط هاينان الجوية، ويو إس بنغلا، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط «أكاسا إير»، وطيران ناس، وطيران سمرقند، بالإضافة إلى استئناف العمليات الموسمية لشركة «إيروفلوت».
ويكرّس هذا التوسع مكانة مطار زايد الدولي كأسرع المطارات نمواً في منطقة الشرق الأوسط من حيث سعة المقاعد الدولية «وفقاً لدليل شركات الطيران الرسمي». وشهد مطار زايد الدولي في الثاني من أغسطس أكثر الأيام ازدحاماً في تاريخه، حيث بلغ عدد المسافرين 92.677 مسافراً.
وشهدت حركة الطيران بدورها نمواً كبيراً، حيث تم تسجيل 185.485 حركة طيران منذ بداية العام، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بـ 168.377 حركة طيران للفترة نفسها من عام 2023. وحافظت لندن على مكانتها في صدارة الوجهات المفضّلة للمسافرين عبر «مطارات أبوظبي»، تليها مومباي، وكوتشي، والقاهرة، والدوحة.
وحتى نهاية سبتمبر، ارتفعت حركة الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطارات أبوظبي بنسبة 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقبلت مطارات الإمارة أكثر من 10.3 مليون مسافر. كما ارتفعت حركة المسافرين العابرين بنسبة 36% لتصل إلى 10.9 مليون مسافر.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسرّنا الإعلان عن هذه النتائج اللافتة التي حققناها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس النمو القوي والمتسارع لمطارات أبوظبي. ويشير توسع قاعدة عملائنا من شركات الطيران والأداء المتميز لشركائنا الحاليين إلى الثقة المتزايدة بمكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران. وتتجلى هذه الثقة أيضاً في ازدهار عمليات الشحن عبر مطارات أبوظبي، حيث نواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية وخدماتنا لتعزيز مستوى التواصل والتبادل التجاري، وترسيخ مكانتنا في مشهد الطيران العالمي». وشهد حجم مناولة البضائع نمواً قوياً، حيث أنجزت مطارات أبوظبي أيضاً معاملات شحن بـ 572 ألف طن متري من البضائع منذ بداية عام 2024، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 23% مقارنة بـ 465 ألف طن متري خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة المطردة في الطلب على سعة التخزين وخدمات الشحن.
ولدعم هذا التوسع، وقعت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي اتفاقيتي مساطحة؛ بهدف تعزيز قدراتها التخزينية. وتشمل هذه الاتفاقيات مشروعاً لإنشاء منشأة تخزين بمساحة 29 ألف متر مربع، بالشراكة مع «إم إس إم لوجستيك»، باستثمار إجمالي قدره 85 مليون درهم. كما تم التوقيع على اتفاقية مع مجموعة «راديوس» لإنشاء منشأة تخزين جديدة بقيمة 320 مليون درهم في منطقة الفلاح تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، وتوفر أكثر من 90 ألف متر مربع من مساحات التخزين الحديثة.

مطارات أبوظبي
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