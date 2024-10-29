920 مليون درهم صافي أرباح «ملتیبلاي» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة ملتیبلاي صافي أرباح «باستثناء التغيرات في القيمة العادلة» بقيمة 207 ملايين درهم للربع الثالث من عام 2024 ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 920 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققة نمواً بنسبة بلغت 13% على أساس سنوي.

ويُعزى هذا الأداء القوي للمجموعة إلى التكامل الناجح للكيانات التي تم الاستحواذ عليها أخيراً، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى إثراء محفظة أعمالها بخبرات متخصصة.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 744 مليون درهم، بما فيها مكاسب غير محققة بقيمة 537 مليون درهم من تغير القيمة العادلة في المحفظة الاستثمارية العامة.

وارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من العام بنسبة 47% على أساس سنوي محققة 518 مليون درهم، حيث جاء الارتفاع مدعوماً بالنمو في جميع القطاعات «أكثر من 9% على أساس سنوي»، ودمج أعمال شركات «باك لايت ميديا» و«ذا جرومينج كومباني هولدينج» و«إكسلنس بريمير للاستثمار».

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 44%، مجسداً التغير في إيرادات قطاع الإعلام ودمج شركة «إكسلنس» ضمن قطاع التنقل.

كما بلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات ومن مصادر أخرى 221 مليون درهم، بما في ذلك العائدات التي حصلت عليها من توزيع الأرباح.

وحافظت الميزانية العمومية على قوتها برصيد نقدي قدره 1.88 مليار درهم، وسيولة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات المستقبلية، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها استراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، مما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية، وتجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة.

يذكر أن عام 2024 يمثّل عام الكفاءة بالنسبة لمجموعة ملتيبلاي، وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني من العام الحالي قد حقق مكاسب ملحوظة في الكفاءة التشغيلية خلال الربع الثالث تزيد على 25 مليون درهم «أكثر من 50% من المبلغ المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم».

وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في جميع أعمالها لتحقيق عائدات إضافية، بما في ذلك تعزيز إنتاجية الإيرادات، مثل استخدام الصيانة التنبئية لمركبات التدريب التابعة لـ«الإمارات لتعليم القيادة» لضمان الاستخدام الأمثل، فضلاً عن مبادرات تحسين التكلفة مثل أتمتة عملية إعداد المقترحات لتقليل الوقت المستغرق في العمل وزيادة الكفاءة. وأنهت المحفظة العامة التابعة لذراع «ملتيبلاي+» الربع الثالث بتقييم قدره 29 مليار درهم، مقارنةً باستثمار أولي بلغ 15 مليار درهم.

وقالت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية للمجموعة والمديرة العامة، إن هذا النمو جاء مدعوماً بدمج ثلاثة استحواذات في 2024 وبنمو عضوي ومستدام في جميع القطاعات، في حين ظل هامش الربح الإجمالي المختلط قوياً عند 44%، وتم في هذا الربع تسجيل صافي ربح، باستثناء التغيرات في القيمة العادلة، بقيمة 207 ملايين درهم، ليصل إجمالي صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام إلى 920 مليون درهم.