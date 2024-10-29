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اقتصاد

«فيتش» ترفع تصنيف «فيرتيغلوب» إلى (BBB+)

«فيتش» ترفع تصنيف «فيرتيغلوب» إلى (BBB+)
30 أكتوبر 2024 00:59

حسونة الطيب (أبوظبي)

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رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تقييم شركة فيرتيغلوب من (BBB-) إلى (BBB+) مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أعقاب إعلان «أدنوك» مؤخراً استكمال عملية استحواذها على حصة شركة «أو سي آي جلوبال» البالغة (50% + سهم واحد) في شركة فيرتيغلوب، لترتفع حصتها فيها إلى 86.2%.
ويمثل الاستحواذ أهمية استراتيجية لـ«أدنوك»، وفقاً لمعايير تصنيف «فيتش» للربط بين الشركة الأم والشركة الفرعية.
ويعكس ذلك، آفاق النمو للأمونيا النظيفة كوقود وناقل للهيدروجين، الشيء الذي يتفق مع طموحها المتعلق بالهيدروجين واستراتيجية التنويع التي تنتهجها.
ويعكس تصنيف «فيتش»، تدفقات السيولة النقدية القوية لشركة فيرتيغلوب من أصولها الناشئة، التي تتركز في مواقع استراتيجية لخدمة أسواق الأمونيا واليوريا العالمية، بجانب تكلفة الغاز التنافسية. كما تتميز الشركة، بارتفاع هوامشها وقوة ملفها المالي. وينسجم هذا الاستحواذ، مع استراتيجية «أدنوك للتنويع»، وتقليل الانبعاثات الكربونية، نظراً لآفاق استخدام الأمونيا كناقل للهيدروجين، خاصة أن الشركة خصصت 23 مليار دولار لاستثمارها في حلول تسهم في خفض الانبعاثات كجزء من هدفها نحو تحقيق نقطة الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045.
ومن المتوقع أن تعزز طلبيات الأمونيا التي ينبغي تسليمها في عام 2027 والطلب من قطاع الطاقة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الكربون في أوروبا، نمو طلب الأمونيا التي تتميز بنسبة منخفضة من الكربون.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
فيرتيجلوب
أدنوك
الهيدروجين
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