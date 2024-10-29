الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق المؤشر الإسلامي «فوتسي سوق أبوظبي 15»

خلال إطلاق المؤشر (من المصدر)
30 أكتوبر 2024 00:59

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
2200 عارض من 160 دولة بـ «أديبك 2024»
50 فارساً يتنافسون في البطولة الأولى لالتقاط الأوتاد بأبوظبي

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، بالتعاون مع شركة «فوتسي راسل»، المشغلة لبورصة لندن؛ وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفير حلول مخصصة لسوق التمويل الإسلامي ضمن سلسلة مؤشرات «فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية». 
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للأوراق المالية: يعد المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، المؤشر السادس عشر، الصادر عن السوق، وهو يدعم الطلب القوي والمتنامي على أدوات وحلول التمويل الإسلامي. وأضاف: يوفر هذا المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات عالية الأداء في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تلبي معايير الامتثال الصارمة للشريعة.
وأوضح أن القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتجاوز 2.6 تريليون درهم، مشيراً إلى أن السوق يتميز بقدرته على جذب وتوجيه المستثمرين نحو الشركات التي تتوافق مع مبادئ الاستثمار الخاصة بهم، إضافة إلى جهودنا نحو زيادة مجموعة المنتجات والأدوات المالية المبتكرة التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما فيها صناديق الاستثمار المتداولة.
من جانبها، قالت فيونا باسيت، الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي راسل: إن التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لإطلاق المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، يأتي ضمن التزامنا بتقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة والشاملة التي تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة حول العالم. وقالت باسيت في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش فعالية إطلاق المؤشر أمس في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اختيار الشركات الخمس عشرة المدرجة في المؤشر الإسلامي لسوق أبوظبي 15 (فاداكسي 15) الذي أطلق اليوم (أمس) جاء وفقاً لمعايير عالية ونوعية، للتقييم المالي من جهة وللتأكد من مطابقتها للمعايير المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أيضاً».
وأوضحت أن المؤشر يخضع لإعادة التقييم بشكل دوري شبه سنوي، مبينة أن هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة المؤشرات التي أطلقت بالتعاون مع سوق أبوظبي.

الشريعة الإسلامية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
فوتسي راسل
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جو بايدن ينتظر في الطابور بمركز اقتراع في نيو كاسل بولاية ديلاوير للإدلاء بصوته (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحفيز المؤيدين وجذب الناخبين أولوية ترامب وهاريس
30 أكتوبر 2024
الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي لدعم كامالا هاريس في فيلادلفيا (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يلجآن لاستخدام «الأسلحة الكبرى»
30 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
63 قتيلاً جراء 30 غارة على شرق لبنان
30 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©