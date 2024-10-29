إطلاق المؤشر الإسلامي «فوتسي سوق أبوظبي 15»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، بالتعاون مع شركة «فوتسي راسل»، المشغلة لبورصة لندن؛ وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفير حلول مخصصة لسوق التمويل الإسلامي ضمن سلسلة مؤشرات «فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للأوراق المالية: يعد المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، المؤشر السادس عشر، الصادر عن السوق، وهو يدعم الطلب القوي والمتنامي على أدوات وحلول التمويل الإسلامي. وأضاف: يوفر هذا المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات عالية الأداء في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تلبي معايير الامتثال الصارمة للشريعة.

وأوضح أن القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتجاوز 2.6 تريليون درهم، مشيراً إلى أن السوق يتميز بقدرته على جذب وتوجيه المستثمرين نحو الشركات التي تتوافق مع مبادئ الاستثمار الخاصة بهم، إضافة إلى جهودنا نحو زيادة مجموعة المنتجات والأدوات المالية المبتكرة التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما فيها صناديق الاستثمار المتداولة.

من جانبها، قالت فيونا باسيت، الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي راسل: إن التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لإطلاق المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي 15»، يأتي ضمن التزامنا بتقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة والشاملة التي تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة حول العالم. وقالت باسيت في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش فعالية إطلاق المؤشر أمس في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اختيار الشركات الخمس عشرة المدرجة في المؤشر الإسلامي لسوق أبوظبي 15 (فاداكسي 15) الذي أطلق اليوم (أمس) جاء وفقاً لمعايير عالية ونوعية، للتقييم المالي من جهة وللتأكد من مطابقتها للمعايير المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أيضاً».

وأوضحت أن المؤشر يخضع لإعادة التقييم بشكل دوري شبه سنوي، مبينة أن هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة المؤشرات التي أطلقت بالتعاون مع سوق أبوظبي.