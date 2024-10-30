تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«جمارك فيتنام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم، مع الإدارة العامة لجمارك فيتنام «جمارك فيتنام»، لاستكشاف فرص تطوير حلول التجارة الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية في فيتنام.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تقييم مجموعة من الفرص للتعاون في تطوير نافذة رقمية موحدة لتيسير التجارة، وحلول لتسهيل الإجراءات الجمركية عبر المنافذ الحدودية، ومنصة لإدارة الأعمال، وأخرى لإدارة المخاطر، إضافة إلى حلول تجارية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة: «نرحب بهذه الخطوة الرامية إلى استكشاف فرص التعاون مع الإدارة العامة لجمارك فيتنام، لتطوير حلول النافذة الموحدة والحلول الرقمية والمتطورة الأخرى لتعزيز الخدمات التجارية والجمركية».

وأضاف: «وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى تحديد أوجه التعاون التي يمكن من خلالها مشاركة خبراتنا للمساهمة في رقمنة العمليات الجمركية في فيتنام ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد».

وتزامن توقيع المذكرة مع إبرام دولة الإمارات وفيتنام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من شأنها تسريع التجارة بين البلدان، لاسيما مع توفير الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً لها، تمتلك شبكة عالمية من الموانئ، وهي مزود رائد للخدمات اللوجستية والصناعية والبحرية والشحن، ولها حضور في أكثر من 50 دولة، ولديها خطط استراتيجية لتوسيع أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا.