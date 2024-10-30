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إدراج «إن إم دي سي إينيرجي» على مؤشر فوتسي - أبوظبي

إدراج «إن إم دي سي إينيرجي» على مؤشر فوتسي - أبوظبي
30 أكتوبر 2024 13:46


أبوظبي (الاتحاد)
انضمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي» إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين.

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يهدف المؤشر الجديد، الذي أطلقته شركة فوتسي راسل المشغلة لبورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى تعزيز الدور الرائد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع معايير جديدة ومتقدمة للجودة والأداء تناسب طبيعة هذه السوق الحيوية المتنامية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: «شكل الإدراج التاريخي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام تطوراً مهماً لقطاع الطاقة المتنامي والحيوي في المنطقة، ومن ثم أحرزنا زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وها نحن مجدداً نحتفي بإنجاز جديد للشركة، بانضمامها إلى مجموعة من الكيانات المميزة في أبوظبي، والتي ستتعاون معاً لدفع عجلة نمو التمويل الإسلامي وتسهيل وصوله إلى شريحة واسعة من المستثمرين».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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