8.5 مليار درهم أرباح صافية لـ «اي آند» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة الإمارات للاتصالات «اي آند» أرباحاً صافية بقيمة 8.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بنمو 10% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2023، فيما سجلت الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة نمواً بـ 9% لتبلغ 42.7 مليار درهم خلال الفترة.

كما حققت «إي آند» خطوة هامة باستكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة «PPF تيليكوم»، حيث يسهم تنويع محفظة أعمال المجموعة في تنمية الخدمات الرقمية التي تقدمها إلى قطاعات الأعمال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الإعلام والترفيه، ومواصلة طموحها الاستراتيجي في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

وشهدت قاعدة مشتركي المجموعة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي 177.3 مليون مشترك. بينما وصل العدد الإجمالي لمشتركي «إي آند الإمارات» إلى 14.7 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اي آند» توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 41.5 فلس للسهم الواحد عن أداء الشركة في النصف الأول من 2024.وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «واصلت (إي آند) أداءها الجيد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث حققت الإيرادات الموحدة بسعر الصرف الثابت للعملات نمواً سنوياً قدره 9% لتصل إلى 42.7 مليار درهم. وركّزت (إي آند) على توسيع نطاق أعمالها في مجال الاتصالات إلى 20 دولة، ليصل نطاق حضورها الإجمالي إلى 38 دولة».

وتابع دويدار: «أدى هذا النمو إلى جانب أداء المجموعة القوي في الأسواق المحلية والدولية، إلى تسجيل صافي أرباح موحدة قدره 8.5 مليار درهم إماراتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وبزيادة سنوية بلغت 10%. وعلاوة على ذلك، بلغت أرباح المجموعة الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 19.4 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45%، بينما حققت ركائز أعمال الاتصالات هامش ربحية قوياً قدره 49%».

وأضاف دويدار: «نتطلع إلى فرص النمو المستقبلي، خاصةً بعد استكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول مجموعة (PPF تيليكوم) في أوروبا الوسطى والشرقية، ووضع بصمتنا التشغيلية الأولى في أوروبا. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستمكّننا من تقديم خدماتنا، والمساهمة في إثراء حياة أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والآن في وسط وشرق أوروبا. وسيسهم الجمع بين خبرتنا الواسعة والحضور المحلي القوي لمجموعة (PPF تيليكوم) في دفع جهود التحول الرقمي، وتمكين المجتمعات في تلك المنطقة».

واختتم دويدار: «ستبقى (إي آند) ملتزمة بدعم رؤية وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز أجندتها الرقمية كنموذج يحتذى به للتحول الرقمي في المنطقة. ومن خلال استثمارنا في البنية التحتية المتطورة والشراكات الاستراتيجية، سنتابع تقديم أفضل خدمات الاتصال والحلول الرقمية، بالإضافة إلى دفع الابتكار والتقدم المستدام».

«إي آند»

استكملت «إي آند» بنجاح شراكتها التاريخية مع مجموعة «PPF تيليكوم»، باستحواذها على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية التابعة لـ «PPF تيليكوم» في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا. ويعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن جهود «إي آند» الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً ليصل إلى 38 دولة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإنجاز إلى تغيير مشهد الاتصالات في منطقة وسط وشرق أوروبا، وتعزيز القيمة المقدمة لأكثر من 10 ملايين عميل في هذه الأسواق الأربعة.

ووقعت «إي آند» وشركة أمازون ويب سيرفيسز «AWS» اتفاقية بقيمة مليار دولار (3.7 مليار درهم إماراتي) على مدى السنوات الست المقبلة؛ بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الحوسبة السحابية، ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. ويركز التحالف على تقديم خدمات السحابة الأساسية، مثل التخزين والحوسبة والشبكات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وسيُخصص جزء من هذا الاستثمار لتدريب واعتماد ما يصل إلى 60 ألف فرد، منهم 6.000 مواطن إماراتي، في مجال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

«إي آند الإمارات»

كان لافتتاح الفرع الثاني لمتجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في دبي مول دوره في إرساء معايير جديدة في تجربة العملاء، إذ يوفر المتجر المدعم بأحدث التقنيات تجربة تسوق فريدة وسلسة مع مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل الدخول السريع (Fast Pass)، وتفعيل ميزة خط الزوار عبر التعرف على الوجه أو تطبيق «إي آند الإمارات».

ومن ناحية أخرى، أسهم توفير الشركة لشريحة إلكترونية eSIM فورية ذاتية التفعيل في حصول الزوار القادمين إلى الدولة على اتصال فوري بـ«الإنترنت» بمجرد عبورهم قسم الجوازات في المطار، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال خطوة التحقق من هويتهم عبر تقنية التعرف على الوجه، ما يلغي الحاجة للانتظار في الطوابير، ويسهل عملية الحصول على شريحة الهاتف المتحرك.

كما أطلقت «إي آند الإمارات» خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR)، وهي الخدمة التي توفر اتصالاً عالي السرعة بـ«الإنترنت» وتعزز تغطية الشبكة اللاسلكية في أرجاء المنزل كافة. وتعد هذه الخدمة المبتكرة حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية، وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، ويتعين عليهم توفير اتصال عالي السرعة بـ«الإنترنت» مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.