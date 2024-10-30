311 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران»

دبي (وام)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» اليوم نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إذ نمت أرباح الشركة بنحو 55% إلى 310.8 مليون دولار، مقارنة بـ200.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الفترة قبل احتساب الضرائب 326.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ207.5 مليون في العام الماضي. ووصلت إيرادات الشركة إلى 1.017 مليار دولار، مقابل 989.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفق ما أعلنته الشركة عن نتائج أعمالها خلال فترة التسعة أشهر، فقد وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي تقريباً، و91% من الطائرات ضيقة البدن، و86% منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 57% و 13% قبل البنود الاستثنائية بفضل نمو الإيرادات بنسبة 3%، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربحية قبل الضرائب بنسبة 23% مع عوائد على حقوق الملكية قبل الضرائب بنسبة 11%». وأضاف «نواصل إدارة ميزانيتنا العمومية بحكمة مع استمرار قوة مقاييس السيولة وكفاية رأس المال، وقد أنهينا الربع بسيولة قدرها 4 مليار دولار أميركي ونسبة تغطية السيولة قدرها 335%، كما تحسنت الرافعة المالية».