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اقتصاد

4.6 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

مصرف أبوظبي الإسلامي
30 أكتوبر 2024 19:42

أبوظبي (الاتحاد)
حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نمو صافي الأرباح (قبل الضريبة) بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 5.2 مليار درهم، ما أثمر عن عائد قوي على حقوق المساهمين وصل إلى نسبة 29%، ونمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار درهموصلت الأرباح خلال الربع الثالث (بعد الضريبة) إلى 1.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي و2% مقارنة بالربع السابق.
وأعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تعيين محمد عبد الباري رئيساً تنفيذياً للمجموعة.
وقال المصرف في بيان «يأتي هذا القرار بعد فترة من تعيين محمد عبد الباري في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في مارس 2024، حيث استطاع في هذه الفترة قيادة المصرف في مسار النمو الإيجابي من خلال تحقيق نتائج مالية استثنائية مع ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي قبل الضرائب بنسبة 33% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024».

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