الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تقريراً للتضخم في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.





واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0254 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بستة في المئة خلال الشهر الجاري.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 33.68 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1141.00 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.