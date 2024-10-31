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اقتصاد

أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تراجع المخزون

أسعار النفط(موضوعية)
31 أكتوبر 2024 11:03

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان تراجع مخزون النفط الأميركي خلال الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2% إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي إلى أكثر من 69 دولارا للبرميل.
وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6ر0% إلى 73 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل وهي العقود التي ينتهي أجلها اليوم، في حين ارتفع سعر عقود تسليم يناير، بنسبة 7ر0% إلى 64ر72 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 03ر69 دولار للبرميل تسليم ديسمبر.

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ارتفاع أسعار النفط
المصدر: وكالات
سعر النفط
النفط
أسعار النفط
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