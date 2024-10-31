بنك دبي الإسلامي يطلق حملة "بالعلم نرتقي" بقيمة 12 مليون درهم

أطلق بنك دبي الإسلامي، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، أمس، حملة “بالعلم نرتقي”، وتستمر حتى 28 فبراير 2025، وذلك بقيمة 12 مليون درهم.



وتشارك الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في الحملة، التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتمكيناً من خلال التعليم، حيث تشمل أهدافها توفير فرص تعليم عالية، حيث تولي المبادرة اهتماماً خاصاً لدعم الطلاب من ذوي الدخل المحدود.



ويأتي دعم بنك دبي الإسلامي، لحملة "بالعلم نرتقي"، بالتوافق مع مبادئ البنك والتزامه كمؤسسة مصرفية مسؤولة تجاه تنمية المجتمع بجميع فئاته، من خلال دعمه للمبادرات الخيرية والشراكة مع المؤسسات المجتمعية التي تشاركه القيم ذاتها بهدف ترك أثر إيجابي على الفرد والمجتمع ككل، ما يدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية للبلاد.





يُذكر أن الجمعيات والمؤسسات التي تشارك في هذه المبادرة هي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومؤسسة سعود راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وصندوق الزكاة، وجميعة بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية الإمارات الخيرية، ومؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية.