1.4 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، حيث سجّلت الإيرادات نموّاً كبيراً بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار درهم، في حين حقّقت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 3.1 مليار درهم، مع هامش ربح بنسبة 16.5%.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 مليار درهم، حيث يعكس هذا النموّ الأداء القوي للمجموعة عبر القطاعات الرئيسة، مدعومة بشبكة المستشفيات والاستحواذات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: نواصل تحقيق مستويات نمو متميزة، ونركز على تعزيز الجهود الرامية لتحسين مستويات الصحة وجودة حياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن الاستحواذات الإستراتيجية التي قمنا بها هذا العام ساهمت في ترسيخ موقعنا مزوداً رائداً لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى العالم.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن قطاع المستشفيات، حيث يساهم هذا الطلب بالنسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 14.6 مليار درهم، إلى جانب الأثر الإيجابي للتوسعات الأخيرة في محفظة المجموعة.

كما سجّل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 87% على أساس سنوي، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والتي شملت كلاً من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة و«سيركل هيلث جروب»، إضافة إلى دمج المركز الوطني لإعادة التأهيل، أكبر مركز لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان في دولة الإمارات، ومستشفى الفجيرة، المستشفى الرائد في مجال الرعاية في مدينة الفجيرة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: يؤكد الأداء المالي القوي للمجموعة، خلال الأشهر الأولى من عام 2024 على نجاح تركيزنا الاستراتيجي على النموّ، من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والتميز التشغيلي، لافتة إلى أن الارتفاع الكبير في الإيرادات والأرباح يعكس تأثير توسّع شبكة الرعاية الصحية لدينا، وخاصة في قطاع المستشفيات، حيث ساهمت الأصول الرئيسية، مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية و«سيركل هيلث جروب» بدور رئيس في تحقيق هذا النموّ.

وشهدت أصول المجموعة زيادة في عدد مراجعات المرضى بنسبة 66% في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث ارتفع إجمالي المراجعات في العيادات الخارجية بنسبة 70% والعيادات الداخلية بنسبة 105% وأقسام الطوارئ بنسبة 34%، وبالتوازي مع هذا النموّ الهائل، توسعت القدرة الاستيعابية فيها لتصل إلى حوالي 4.800 سرير، بزيادة نسبتها 82%.

من جهة أخرى، سجّل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، وصولاً إلى 5.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي، وصولاً إلى 5.5 مليار درهم في أقساط التأمين المكتتبة.

كما ساهم تحسين عروض القيمة في دعم هذا النموّ، مما أتاح الاحتفاظ بالحسابات الرئيسة مع أقساط أعلى، إلى جانب زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في إجمالي عدد المشتركين النشطين في القطاع، بواقع 3.1 مليون مشترك خلال الفترة نفسها.