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اقتصاد

«نفط الشارقة» تستعرض مساهماتها في مجال الطاقة خلال «أديبك»

زوار لمعرض أديبك 2023 (الاتحاد)
31 أكتوبر 2024 14:34


الشارقة (الاتحاد)
تشارك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2024 الذي يعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتعد هذه الفعالية إحدى أهم الفعاليات المؤثرة في مجال الطاقة في العالم.ويتناول المؤتمر هذا العام استكشاف قدرة الطاقة على تسريع التحول الاقتصادي العالمي، بما يحقق النجاح للأفراد والكوكب وازدهارنا المشترك.
وتستعرض«سنوك»، من خلال منصتها في المؤتمر أحدث التطورات الخاصة بها في مجال استكشاف النفط والغاز ومساهماتها الاستراتيجية في أمن الطاقة في المنطقة والتزامها بالحفاظ على البيئة.
كما تتيح الفعالية المجال لسنوك للتواصل مع أهم الأطراف المعنية والشركاء وقادة القطاع لمناقشة حلول مستقبل الطاقة المستدامة ودفع عجلة التعاون عبر القطاع.
وقال حاتم الموسى المدير التنفيذي لـ «سنوك»، إن «أديبك» منصة بارزة نسلط من خلالها الضوء على الدور المتنامي الذي تقوم به سنوك في مجال الطاقة في المنطقة، موضحاً أن الهدف من المشاركة هو استكشاف شراكات جديدة ومشاركة أحدث التطورات لدى الشركة وتدعيم التزامها بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
وستُبرز مشاركة «سنوك» ما بذلته المؤسسة من جهود في إنتاج الغاز الطبيعي وحلول التخزين وتطوير البنى التحتية، إلى جانب مشاريعها المستمرة في دعم احتياطات الطاقة للشارقة وقيمها وأولوياتها.

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